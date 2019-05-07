Человеческие кости нашли в клумбе возле университета в Днепре, фото — Информатор

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Ракурс

В Днепре возле Аграрного университета нашли человеческие кости. На останки наткнулись рабочие, которые устанавливали систему автоматического полива клумбы.

Кости в людном месте обнаружили в полдень 6 мая. Сначала предполагали, что на перекрестке нескольких улиц Днепра обнаружили останки животного, но форма костей напоминала человеческую и копатели позвонили в полицию, сообщает «Информатор».

Сначала рабочие нашли кость, напоминающую бедренную. В присутствии правоохранителей и судмедэксперта раскопки продолжились и в клумбе обнаружили еще несколько костей, в том числе, напоминающие берцовые, а также позвонки и фаланги. Согласно предварительной информации, найденные останки действительно принадлежат человеку.

Правоохранители предполагают, что кости пролежали в земле несколько десятков лет. Окончательные выводы относительно находки предоставит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Ракурс» сообщал, что спасатели извлекли человеческие останки из колодязя в Донецкой области.