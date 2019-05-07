Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Человеческие кости нашли в клумбе возле университета в Днепре, фото — Информатор

Человеческие кости нашли в клумбе возле университета в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

7 мая 2019, 12:23
999

В Днепре возле Аграрного университета нашли человеческие кости. На останки наткнулись рабочие, которые устанавливали систему автоматического полива клумбы.

Кости в людном месте обнаружили в полдень 6 мая. Сначала предполагали, что на перекрестке нескольких улиц Днепра обнаружили останки животного, но форма костей напоминала человеческую и копатели позвонили в полицию, сообщает «Информатор».

Человеческие кости нашли в клумбе возле университета в Днепре, фото — Информатор

Сначала рабочие нашли кость, напоминающую бедренную. В присутствии правоохранителей и судмедэксперта раскопки продолжились и в клумбе обнаружили еще несколько костей, в том числе, напоминающие берцовые, а также позвонки и фаланги. Согласно предварительной информации, найденные останки действительно принадлежат человеку.

Человеческие кости нашли в клумбе возле университета в Днепре, фото — Информатор

Правоохранители предполагают, что кости пролежали в земле несколько десятков лет. Окончательные выводы относительно находки предоставит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «Ракурс» сообщал, что спасатели извлекли человеческие останки из колодязя в Донецкой области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...