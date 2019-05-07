Савченко заявила о слежке, терроре власти Порошенко и попросила госохрану / Фото: Голос Севастополя

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Надежда Савченко во время заседания Броварского суда по делу об организации терактов в центре Киева, заявила, что в Украине на протяжении последних лет постоянно поднималась тема террора, «накручивалась» ситуация.

Террор создавала украинская власть по приказу Порошенко, — сказала Савченко журналистам после завершения заседания суда.

Напомним, 7 мая Броварской горсуд Киевской области отложил судебное заседание по делу Савченко и экс-главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта. Подготовительное судебное заседание должно состояться 31 мая, где будут рассматривать продолжение мер пресечения обвиняемым.

В то же время Надежда Савченко пожаловалась на постоянную слежку.

Мы вынуждены постоянно проверять автомобиль на предмет «закладок». Я обращалась к главе МВД Арсену Авакову с просьбой предоставить мне государственную охрану, но ответа так и не получила — резюмировала нардеп.

Она также добавила, что как парламентарий и как гражданин Украины, которому грозит опасность, имеет право на госохрану.

Ответа Авакова нет, госохраны нет, — сообщила Савченко.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд направил уголовное производство по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана в суд в Броварах. 16 апреля обоих подозреваемых в организации терактов выпустили из-под стражи.