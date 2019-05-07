З'явилося перше відео з евакуації в «Шереметьєво» і стало відомо про стан постраждалої українки

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Ракурс

Відео з авіакатастрофи в Шереметьєво виклав один з виживших пасажирів згорілого літака Sukhoi Superjet 100.

На ньому можна спостерігати перші хвилини після трагічної авіакатастрофи в московському аеропорту. На відео видно, що люди відходять якнайдалі, а на тлі палає літак.

Пасажири перебувають в жахливому стані і насилу тримаються на ногах. Так, одна жінка осіла на траву, поки рятувальник підтримував її, щоб вона не впала і не травмувалася ще більше.

Співробітники аеропорту як могли підтримували пасажирів, а на тлі пожежники намагалися загасити охоплений вогнем літак.

Первые минуты после эвакуации с аварийного «Суперджета». Видео выложил пассажир сгоревшего самолёта pic.twitter.com/gY6i4p6aBA — Лентач (@oldLentach) 7 мая 2019 г.

Стало відомо, в якому стані перебуває громадянка України, яка теж летіла на цьому літаку. За словами офіційного представника Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, лікарі оцінюють її стан як важкий.

Вчора в московському аеропорту після аварійної посадки загорівся літак. Внаслідок загинули 40 пасажирів і бортпровідник.

Раніше повідомлялося, що основною версією причини авіакатастрофи називають помилку пілотів.