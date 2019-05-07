Маєток і рибний ресторан: ЗМІ з’ясували, як живе заступник директора “Укрспецекспорту”, фото — Bihus.info

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Журналісти Bihus.info з’ясували, як і де живе Павло Старинець — заступник директора оборонного державного підприємства «Укрспецекспорт». Чиновник підприємства, яке входить у склад «Укроборонпрому», придбав маєток за 8 млн грн, отримуючи зарплату 25 тис. грн. У декларації Старинця не зазначені автівки та ресторан.

Нерухомість Павла Старинця в селі Музичі була придбана держслужбовцем в 2014 році. На той момент його середня зарплата становила 25,6 тис. грн на місяць, роком раніше — 20 тис. грн.

Площа маєтку, який межує з лісом та природною водоймою, — 600 кв. м, крім основного житлового будинку на території розташований гостьовий, басейн і приміщення для охорони. Тільки обслуговування такої нерухомості може складати до 5 тис. дол. щомісяця.

Ця нерухомість зареєстрована на матір Старинця-пенсіонерку. Вона працювала в НБУ і нині отримує 150 тис. грн пенсії на рік. Жінка розповіла журналістам, що джерелами придбання маєтку в Музичах стали доходи чоловіка, який у 1990-х роках мав власний бізнес.

Крім автомобіля Honda CR-V 2008, який задекларував заступник голови «Укрспецекспорту», журналісти дізналися, що в користуванні його родини є також Land Rover Sport. Ціна зареєстрованого на іншу особу автомобіля — 1,5 млн грн. Таким же володіє й цивільна дружина Старинця.

Із держслужбовцем пов’язують й столичний рибний ресторан Fisher. Сюди щодня їздить Старинець. Bihus.info стверджує, що власником закладу є Сергій Коваленко — племінник заступника керівника «Укрспецекспорту».

Сам Старинець не прокоментував розслідування журналістів.

Нагадаємо, що у березні президент Петро Порошенко ініціював незалежний міжнародний аудит «Укроборонпрому» і комплексну ревізію всіх контрактів після розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері.