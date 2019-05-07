Цирк без жорстокості: у Кропивницькому заборонили вистави з дресированими тваринами. Фото: pexels

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Ракурс

Кропивницька міська рада заборонила пересувним циркам шапіто, які використовують дресированих тварин, працювати на території міста.

Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії і воно отримало підтримку містян. Про це повідомляє видання mandarin-news.

Це рішення ініціював депутат міськради Михайло Бєжан, який заявив, що вже в 41-йкраїні світу заборонили роботу цирків з тваринами. Причина полягає у жорстокій дресурі та поганих умовах утримання звірів.

Аналогічну петицію підтримала більшість жителів Кропивницького.

Працювати на території міста зможуть лише ті цирки, які не використовують тварин.

Як відомо, у столиці цирки, що використовують тварин, також були заборонені рішенням міськради ще два роки тому. Однак, спротив любителів цирку весь час заважав закону набути чинності. Остаточно рішення закріпилося у березні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у грудні минулого року Міністерство екології та природних ресурсівпропонувало законопроект про заборону використання тварин у цирках.