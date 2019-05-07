Справа агентів НАБУ: Антикорупційна прокуратура закрила провадження / Фото: ТСН

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо підбурювання агентами НАБУ осіб до отримання неправомірної вигоди. Підозру у справі було повідомлено агентам НАБУ Катерині Сікорській і Сергію Боярському, а також керівнику підрозділу Олександру Карєєву.

Агентів Антикорупційного бюро підозрювали у підбурюванні до підкупу, зокрема першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду від 24 квітня.

Розслідування здійснювало НАБУ під процесуальним керівництвом САП. Торік досудове розслідування зупинялося Назаром Холодницьким кілька разів у зв’язку з потребою в міжнародній правовій допомозі.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року агент НАБУ Сергій Боярський був затриманий СБУ і Генпрокуратурою, коли намагався передати 15 тис. дол. хабара за сприяння у виготовленні документів, що підтверджують громадянство України. Генпрокуратура провела обшук в агента «Катерини», яка консультувала Боярського у справі Пімахової. У НАБУ стверджували, що це була не провокація, а спецоперація, яку зірвали Генпрокуратура і Служба безпеки України. Після скандалу Діна Пімахова подала у відставку з посади замголови Держміграції.