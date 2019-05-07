Без Ракицького, але з Ярмоленком: Шевченко збирає збірну на матчі проти Сербії та Люксембургу, фото — Footboom

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Збірна України розпочне підготовку до відбіркових матчів Чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії та Люксембургу 25 травня.

Головний тренер Андрій Шевченко викликав до Харкова травмованого раніше півзахисника англійського «Вест Хему» Андрія Ярмоленка, але знову проігнорував послуги захисника пітерського «Зеніту» Ярослава Ракицького, який минулого тижня став чемпіоном Росії.

Наразі Шевченко оголосив список тільки тих виконавців, які грають за кордоном, повідомляє ФФУ. У ньому 11 футболістів, а саме:

Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина) Андрій Ярмоленко («Вест Хем Юнайтед», Англія) Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія) Руслан Маліновський («Генк», Бельгія) Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус (усі — «Гент», Бельгія) Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина) Едуард Соболь («Яблонець», Чехія) Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина) Василь Кравець («Леганес», Іспанія).

У списку могло бути й прізвище голкіпер іспанського «Леганеса» Андрія Луніна, але він наприкінці травня зіграє у Польщі в складі збірної України на чемпіонаті світу U-20. Лунін прибуде до національної збірної, якщо U-20 достроково вилетить із чемпіонату світу.

Повний список гравців з урахуванням футболістів, які грають в українському чемпіонаті, Шевченко оголосить пізніше.

Нагадаємо, що Україна 7 та 10 червня зіграє у Львові два матчі відбору на ЧЄ-2020 — проти команд Сербії та Люксембургу. Минулого тижня стало відомо, що УЄФА не покарає українців у дисциплінарній справі натуралізованого бразильця Мораєса. Наша збірна очолює свою відбіркову групу, набравши у двох матчах чотири очки.