Без Ракицкого, но с Ярмоленко: Шевченко собирает сборную на матчи против Сербии и Люксембурга, фото — Footboom

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Сборная Украины начнет подготовку к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года со сборными Сербии и Люксембурга 25 мая.

Главный тренер Андрей Шевченко вызвал в Харьков травмированного ранее полузащитника английского «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, но опять проигнорировал услуги защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого, который на прошлой неделе стал чемпионом России.

Сейчас Шевченко объявил список только тех исполнителей, которые играют за рубежом, сообщает ФФУ. В нем 11 футболистов, а именно:

Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) Руслан Малиновский («Генк», Бельгия) Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все — «Гент», Бельгия) Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия) Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия) Артем Кравец («Кайсериспор», Турция) Василий Кравец («Леганес», Испания).

В списке могла быть и фамилия голкипера испанского «Леганеса» Андрея Лунина, но он в конце мая сыграет в Польше в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20. Лунин приедет в сборную, если U-20 досрочно вылетит из чемпионата мира.

Полный список игроков с учетом футболистов, которые играют в украинском чемпионате, Шевченко объявит позже.

Напомним, что Украина 7 и 10 июня сыграет во Львове два матча отбора на ЧЕ-2020 — против команд Сербии и Люксембурга. На прошлой неделе стало известно, что УЕФА не накажет украинцев в дисциплинарном деле касательно натурализованного бразильца Мораеса. Наша сборная пока возглавляет свою отборочную группу, набрав в двух матчах четыре очка.