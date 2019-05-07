Киев готовится к шторму: в столице ожидается гроза и шквалистый ветер, фото — People IN

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Киев готовится к шторму. В столице днем 7 мая ожидается гроза и шквалистый ветер. Местами шквалы ветра будут достигать 15−20 м/с, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Опасные погодные условия ожидаются с 12.00 до 15.00.

Столичные власти призвали жителей города быть осторожными, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улицах следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, особенно тополей.

Накануне обещанного синоптиками природного катаклизма в столице решили почистить ливневую канализацию. «Киевавтодор» в Фейсбуке рассказал, что еще со вчерашнего дня предприятие освобождало дождеприемные системы от загромождения. Тщательно чистили самые опасные для подтопления места.

Напомним, что сегодня синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды на западе страны. Здесь ожидались сильные ливни, мокрый снег, а в ближайшие дни — заморозки.