Київ готується до шторму: у столиці очікується гроза і шквалистий вітер, фото — People IN

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Київ готується до шторму. У столиці вдень 7 травня очікується гроза і шквалистий вітер. Місцями шквали вітру досягатимуть 15−20 м/с, повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на український Гідрометцентр.

Небезпечні погодні умови очікуються з 12.00 до 15.00.

Столична влада закликала мешканців міста бути обережними, щільно закрити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На вулицях слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, особливо тополь.

Напередодні обіцяного синоптиками природного катаклізму у столиці вирішили почистити зливну каналізацію.

«Київавтодор» у Фейсбук розповів, що ще відучора підприємство звільняло дощоприймальні системи від захаращення. Найретельніше чистили найнебезпечніші для підтоплення місця.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики попереджали про різке погіршення погоди на заході країни. Тут очікувалися сильні зливи, мокрий сніг, а у найближчі дні — заморозки.