Дело Мораеса: сборную не накажут, натурализованному бразильцу разрешили играть за Украину, фото — ФФУ

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Ракурс

УЕФА не накажет сборную Украины снятием очков в деле натурализованного бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

О позитивном для Украины и Мораеса решении сообщил 3 мая президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в Фейсбук.

«Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Это победа Мораеса и всего украинского футбола», — написал Павелко.

У сборной Украины не отберут набранные в матчах против Португалии и Люксембурга очки и она осталась на вершине турнирной таблицы отборочной группы Чемпионата Европы-2020.

КДК УЕФА собирался 2 мая, но о его решении стало известно только сегодня. Украине угрожали два технических поражения со счетом 0:3 за участие Мораеса (форварда «Шахтера») в матчах против Португалии и Люксембурга. Федерации футбола этих стран подали ходатайство в УЕФА относительно неправильной процедуры натурализации бразильца.

Они считали, что нападающий неправомерно стал гражданином Украины, поскольку не проживал постоянно на территории Украины пять лет, как того требует законодательство. В частности, Мораес летом 2017-го полгода провел в аренде в китайском клубе.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 18 марта, а уже на следующий день получил вызов в сборную Украины. Через несколько дней он сыграл против Португалии и Люксембурга. 27 марта УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении участия Мораеса в этих матчах.

Сине-желтые в двух выездных матчах выиграли у Люксембурга 2:1 и сыграли с Португалией 0:0. Следующие поединки в отборе на ЧЕ-2020 Украина проведет во Львове — против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).