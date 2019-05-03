Справа Мораєса: збірну не покарають, натуралізованому бразильцю дозволили грати за Україну, фото — ФФУ

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Ракурс

УЄФА не покарав збірну України зняттям очок у справі натуралізованого бразильського нападника Жуніора Мораєса.

Про позитивне для України та Мораєса рішення повідомив 3 травня президент Федерації футболу України Андрій Павелко у Фейсбук.

«Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом. Це перемога Мораеса і всього українського футболу», — написав Павелко.

У збірної України не заберуть набрані у матчах проти Портгулаії та Люксембургу очки і вона залишилася на вершині турнірної таблиці відбіркової групи Чемпіонату Європи-2020.

КДК УЄФА збирався 2 травня, але про його рішення стало відомо тільки сьогодні. Україні загрожували два технічні поразки з рахунком 0:3 через участь Мораєса (форварда «Шахтаря») у матчах проти Португалії та Люксембургу. Федерації футболу цих країн подали клопотання до УЄФА щодо неправильної процедури натуралізації бразильця.

Вони вважали, що напалник неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України п’ять років, як цього вимагає законодавство. Зокрема, Мораєс влітку 2017 року півроку провів в оренді у китайському клубі.

Синьо-жовті у двох виїзних матчах виграли у Люксембургу 2:1 та зіграли з Португалією 0:0.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 18 березня, а вже наступного дня отримав виклик в збірну України. Через декілька днів він зіграв проти Португалії та Люксембургу. 27 березня УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо участі Мораеса в цих матчах.

Наступні поєдинки у відборі на ЧЄ-2020 Україна проведе у Львові — проти Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня).