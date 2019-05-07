Дело агентов НАБУ: Антикоррупционная прокуратура закрыла производство / Фото: ТСН

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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство о подстрекательстве агентами НАБУ лиц к получению неправомерной выгоды. Подозрение в деле было сообщено агентам НАБУ Екатерине Сикорской и Сергею Боярскому, а также главе подразделения Александру Карееву.

Агентов Антикоррупционного бюро подозревали в подстрекательстве к подкупу, в частности первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 24 апреля.

Расследование осуществляло НАБУ под процессуальным руководством САП. В прошлом году досудебное расследование несколько раз было приостановлено Назаром Холодницким в связи с потребностью в международной правовой помощи.

Напомним, в ноябре 2017 года агент НАБУ Сергей Боярский был задержан СБУ и Генпрокуратурой, когда пытался передать 15 тыс. долл. взятки за содействие в изготовлении документов, подтверждающих гражданство Украины. Генпрокуратура провела обыск у агента «Екатерины», которая консультировала Боярского в деле Пимаховои. В НАБУ утверждали, что это была не провокация, а спецоперация, которую сорвали Генпрокуратура и Служба безопасности Украины. После скандала Дина Пимахова подала в отставку с должности замглавы Госмиграции.