Цирк без жестокости: в Кропивницком запретили представления с дрессированными животными. Фото: pexels

https://racurs.ua/n121645-cirk-bez-jivotnyh-v-kropivnickom-zapretili-predstavleniya-s-dressirovannymi-jivotnymi.html

Ракурс

Кропивницкий городской совет запретил передвижным циркам шапито, которые используют дрессированных животных, работать на территории города.

Соответствующее решение приняли на заседании сессии, и оно получило поддержку горожан. Об этом сообщает издание mandarin-news.

Это решение инициировал депутат горсовета Михаил Бежан, который заявил, что уже в 41-й стране мира запретили работу цирков с животными. Причина заключается в жестокой дрессуре и плохих условиях содержания зверей.

Аналогичную петицию поддержало большинство жителей Кропивницкого.

Работать на территории города смогут только те цирки, которые не используют животных.

Как известно, в столице цирки, использующие животных, также были запрещены решением горсовета еще два года назад. Однако, сопротивление любителей цирка все время мешало закону вступить в силу. Окончательно решение закрепилось в марте.

Как ранее сообщал «Ракурс», в декабре прошлого года Министерство экологии и природных ресурсов предлагало законопроект о запрете использования животных в цирках.