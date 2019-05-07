Ракурсhttps://racurs.ua/
Имение и рыбный ресторан: СМИ выяснили, как живет заместитель директора "Укрспецэкспорта", фото — Bihus.info
Имение и рыбный ресторан: СМИ выяснили, как живет заместитель директора «Укрспецэкспорта» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121646-imenie-i-rybnyy-restoran-smi-vyyasnili-kak-jivet-zamestitel-direktora-ukrspeceksporta-video.htmlРакурс
Журналисты Bihus.info выяснили, как и где живет Павел Старинец — заместитель директора оборонного государственного предприятия «Укрспецэкспорт». Чиновник предприятия, которое входит в состав «Укроборонпрома», приобрел имение за 8 млн грн, получая зарплату 25 тыс. грн. В декларации Старинца не указаны машина и ресторан.
Недвижимость Павла Старинца в селе Музычи была приобретена госслужащим в 2014 году. На тот момент его средняя зарплата составила 25,6 тыс. грн в месяц, годом ранее — 20 тыс. грн.
Площадь поместья, который граничит с лесом и естественным водоемом, — 600 кв. м. Помимо основного жилого дома на территории расположен гостевой, бассейн и помещения для охраны. Только обслуживание такой недвижимости может стоить до 5 тыс. долл. ежемесячно.
Эта недвижимость зарегистрирована на мать Старинца-пенсионерку. Она работала в НБУ и сейчас получает 150 тыс. грн пенсии в год. Женщина рассказала журналистам, что источниками приобретения поместья в Музычах стали доходы ее мужа, который в 1990-х годах имел собственный бизнес.
Кроме автомобиля Honda CR-V 2008, который задекларировал заместитель председателя «Укрспецэкспорта», журналисты узнали, что в пользовании его семьи есть также Land Rover Sport. Цена зарегистрированного на другое лицо автомобиля — 1,5 млн грн. Таким же владеет и гражданская жена Старинца.
С госслужащим связывают и столичный рыбный ресторан Fisher. Сюда ежедневно ездит Старинец. Bihus.info утверждает, что владельцем заведения является Сергей Коваленко — племянник заместителя руководителя «Укрспецэкспорта».
Сам Старинец не прокомментировал расследование журналистов.
Напомним, что в марте президент Петр Порошенко инициировал независимый международный аудит «Укроборонпрома» и комплексную ревизию всех его контрактов. Это случилось после обнародования расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере.
Загрузка...