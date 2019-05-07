Имение и рыбный ресторан: СМИ выяснили, как живет заместитель директора "Укрспецэкспорта", фото — Bihus.info

https://racurs.ua/n121646-imenie-i-rybnyy-restoran-smi-vyyasnili-kak-jivet-zamestitel-direktora-ukrspeceksporta-video.html

Ракурс

Журналисты Bihus.info выяснили, как и где живет Павел Старинец — заместитель директора оборонного государственного предприятия «Укрспецэкспорт». Чиновник предприятия, которое входит в состав «Укроборонпрома», приобрел имение за 8 млн грн, получая зарплату 25 тыс. грн. В декларации Старинца не указаны машина и ресторан.

Недвижимость Павла Старинца в селе Музычи была приобретена госслужащим в 2014 году. На тот момент его средняя зарплата составила 25,6 тыс. грн в месяц, годом ранее — 20 тыс. грн.

Площадь поместья, который граничит с лесом и естественным водоемом, — 600 кв. м. Помимо основного жилого дома на территории расположен гостевой, бассейн и помещения для охраны. Только обслуживание такой недвижимости может стоить до 5 тыс. долл. ежемесячно.

Эта недвижимость зарегистрирована на мать Старинца-пенсионерку. Она работала в НБУ и сейчас получает 150 тыс. грн пенсии в год. Женщина рассказала журналистам, что источниками приобретения поместья в Музычах стали доходы ее мужа, который в 1990-х годах имел собственный бизнес.

Кроме автомобиля Honda CR-V 2008, который задекларировал заместитель председателя «Укрспецэкспорта», журналисты узнали, что в пользовании его семьи есть также Land Rover Sport. Цена зарегистрированного на другое лицо автомобиля — 1,5 млн грн. Таким же владеет и гражданская жена Старинца.

С госслужащим связывают и столичный рыбный ресторан Fisher. Сюда ежедневно ездит Старинец. Bihus.info утверждает, что владельцем заведения является Сергей Коваленко — племянник заместителя руководителя «Укрспецэкспорта».

Сам Старинец не прокомментировал расследование журналистов.

Напомним, что в марте президент Петр Порошенко инициировал независимый международный аудит «Укроборонпрома» и комплексную ревизию всех его контрактов. Это случилось после обнародования расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере.