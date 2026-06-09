Шуфрич с домашнего ареста принял участие в заседании комитета Рады (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214319-shufrich-s-domashnego-aresta-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komiteta-rady-video.htmlРакурс
Нардеп Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, сьогодні, 9 червня, дистанційно з домашнього арешту долучився до засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
Про це повідомляє «Рух Чесно».
Комітет з питань свободи слова — це найменший комітет парламенту, який налічує усього трьох членів:
- Шуфрича, який раніше був його головою;
- чинний голова комітету Ярослав Юрчишин від «Голосу»;
- «слуга» Євгеній Брагар.
Зазначається, що Шуфрич сьогодні узяв онлайн-участь у голосуваннях та навіть виступив наприкінці засідання:
Вітаю з тим, що ми працюємо в повному складі.
Юрчишин вчора, 8 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що хоча Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді, лише суд може визнати людину винною, а обвинувальний вирок має набрати законної сили.
Станом на сьогодні Нестор Шуфрич не позбавлений мандата народного депутата України і може здійснювати свої повноваження відповідно до Конституції України та Закону України «Про статус народного депутата України», — зазначив Юрчишин.
Згідно з Законом, Комітет не може перешкодити народному депутату взяти участь у засіданні. Більше того, Закон зобов’язує народного обранця брати участь у роботі комітету, а комітет — забезпечити його участь, — додав він.
Нагадаємо, Шуфрича підозрюють у державній зраді за антиукраїнську діяльність та тісну співпрацю з агентом ФСБ Володимиром Сівковичем. З вересня 2023 року він перебував у СІЗО, а у квітні цього року суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Ще перебуваючи в СІЗО, Шуфрич через суд виборов право виконувати депутатські повноваження і з грудня 2024 року встиг зареєструвати звідти три законопроекти. Хоча ходити на пленарні засідання Верховної Ради особисто суд йому заборонив, працювати онлайн на комітетах закон дозволяє.
Джерело: «Чесно», Ярослав Юрчишин