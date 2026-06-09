Нестор Шуфрич (праворуч), скріншот відео

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Нардеп Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, сьогодні, 9 червня, дистанційно з домашнього долучився до засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Про це повідомляє «Рух Чесно».

Комітет з питань свободи слова — це найменший комітет парламенту, який налічує усього трьох членів:

Шуфрича, який раніше був його головою;

чинний голова комітету Ярослав Юрчишин від «Голосу»;

«слуга» Євгеній Брагар.

Зазначається, що Шуфрич сьогодні узяв онлайн-участь у голосуваннях та навіть виступив наприкінці засідання:

Вітаю з тим, що ми працюємо в повному складі.

Юрчишин вчора, 8 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що хоча Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді, лише суд може визнати людину винною, а обвинувальний вирок має набрати законної сили.

Станом на сьогодні Нестор Шуфрич не позбавлений мандата народного депутата України і може здійснювати свої повноваження відповідно до Конституції України та Закону України «Про статус народного депутата України», — зазначив Юрчишин.

Згідно з Законом, Комітет не може перешкодити народному депутату взяти участь у засіданні. Більше того, Закон зобов’язує народного обранця брати участь у роботі комітету, а комітет — забезпечити його участь, — додав він.

Нагадаємо, Шуфрича підозрюють у державній зраді за антиукраїнську діяльність та тісну співпрацю з агентом ФСБ Володимиром Сівковичем. З вересня 2023 року він перебував у СІЗО, а у квітні цього року суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Ще перебуваючи в СІЗО, Шуфрич через суд виборов право виконувати депутатські повноваження і з грудня 2024 року встиг зареєструвати звідти три законопроекти. Хоча ходити на пленарні засідання Верховної Ради особисто суд йому заборонив, працювати онлайн на комітетах закон дозволяє.

Джерело: «Чесно», Ярослав Юрчишин