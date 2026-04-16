Суд уволил Шуфрича из-под стражи

Нестор Шуфрич, фото: «Громадське радіо»

Шевченківський райсуд Києва звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді народного депутата Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на адвоката нардепа Валерія Буняка.

Буняк зазначив, що 6 січня Київський апеляційний суд обрав Шуфричу альтернативний запобіжний захід — заставу у понад 33 млн грн. За словами адвоката, родина депутата зібрала ці гроші, але банк не міг їх зарахувати, оскільки Шуфрич перебуває під санкціями:

Проблема в тому, що якщо ти пишеш в платіжному дорученні прізвище підсанкційної особи, то платіжка просто автоматично блокується. Тому в нас з 6 січня була патова ситуація.

Захист заявив суду, що не може вийти з цієї колізії, подав клопотання про зміну запобіжного заходу і колегія суддів задовольнила їхнє прохання.

Тепер Шуфрич зобов’язаний:

цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги;

носити електронний браслет;

здати всі документи для виїзду за кордон;

прибувати до суду та слідства за вимогою;

не спілкуватися зі свідками у справі.

Також про зміну запобіжного заходу Шуфричу повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу та наполягав на продовженні тримання під вартою, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності:

Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Джерело: «Суспільне», Офіс генпрокурора