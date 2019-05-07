Пиджак за 3 тыс. евро: от Ирины Луценко ждут декларирования дорогого французского блейзера, фото — iPress.ua

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Ирина Луценко, нардеп и жена генерального прокурора Юрия Луценко, попала в поле зрения блогеров, заметивших на ней дорогой предмет гардероба.

Супруги Луценко недавно находились в Италии и во время регистрации на самолет их сфотографировали. Пользователи заметили, что представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко была одета в двубортный блейзер французского luxury-бренда BALMAIN. Его цена составляет примерно 3 тыс. евро.

Александр Леменов, юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, в Фейсбук провел расчеты, которые показывают, что Луценко обязана задекларировать дорогую покупку. Такое требование к ней предусматривает закон «О предотвращении коррупции» (ч. 2 ст. 52). В случае приобретения имущества или получения прибыли, превышающей 50 прожиточных минимумов, установленных на 1 января соответствующего года, субъект декларирования в 10-дневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества обязан письменно сообщить об этом НАПК.

Если датой приобретения является 2018 год, то Луценко должна задекларировать свое ценное приобретение и внести сообщения о существенных изменениях, поскольку стоимость блейзера составляла более 55 прожиточных минимумов.

Надеюсь, в калькуляции мы не ошиблись, а Ирина Степановна своим собственным примером докажет, что е-декларирование — оно для всех одинаковое, в том числе, когда ты жена генпрокурора. Для этого нужно просто продемонстрировать чек о покупке шикарного двубортного блейзера, — написал Леменов.

Напомним, что в феврале этого года нардеп Ирина Луценко выругалась во время доклада с парламентской трибуны.