Антикорупційний суд очолила Олена Танасевич. Фото: ЄП

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Вищий антикорупційний суд очолила суддя Олена Танасевич. Її обрали головою ВАКС на зборах суддів цього органу сьогодні, 7 травня, шляхом таємного голосування. Цьому передували дві невдалі спроби обрати керівника суду.

Танасевич, яка раніше була суддею Печенізького райсуду Харківщини, отримала 23 голоси за мінімально необхідних 20-ти. Термін її повноважень на посаді голови ВАКС — три роки.

Іншого кандидата на посаду голови ВАКС — суддю Ольгу Саландяк — підтримали лише 10 учасників голосування.

Як зазначає «Судова влада», за підсумками кваліфікаційного оцінювання, Танасевич підтвердила здатність здійснювати правосуддя в Антикорупційному суді. Також стосовно неї не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням судді на посаду у ВАКС.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд запустили в Україні 11 квітня. Після обрання голови цього суду і запуску автоматизованої системи документообігу ВАКС почне розглядати справи топ-корупціонерів.