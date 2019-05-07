Взрыв гранаты в городе Марганец. Фото: Нацполиция

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Взрыв гранаты посреди улицы в городе Марганец Днепропетровской области нанес ранения пяти лицам.

Среди пострадавших сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения. Полицейский отрабатывал вызов рядом с местом происшествия. Осколочные ранения получили и две женщины в возрасте 63 и 65 лет. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полицейские установили, что погибшему было 38 лет, в свое время он отбывал тюремный срок за незаконный оборот оружия. Следствие должно установить, откуда у мужчины взялась граната. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п. 5 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 мая взорвалась граната средь бела дня в городе Марганец Днепропетровской области. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Лермонтова.