Супрун будет судиться с журналистом. Фото: Страна

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Ульяна Супрун, которая занимает должность исполняющего обязанности министра здравоохранения, будет судиться с журналистом и ведущим программы «Гроши» на телеканале «1+1» Александром Дубинским.

Чиновница уже зарегистрировала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации в Соломенском районном суде Киева. Об этом 7 мая Супрун сообщила на собственной странице в Facebook.

«На прошлой неделе меня обвинили в том, что „под видом реформ“ я занимаюсь хищением и отмыванием бюджетных средств. Автор этих материалов Александр Дубинский. Лицо, которое не способно предоставить доказательств своих обвинений, но не стесняется ими разбрасываться», — говорится в сообщении.

Супрун считает, что кто-то является заказчиком обнародованных материалов против нее. По ее словам, Дубинский относительно нее и Минздрава «выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст».

Напомним, в феврале два депутата Верховной Рады из Радикальной партии подали в суд на Ульяну Супрун. Например, иск депутата Алексея Ленского касался назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.