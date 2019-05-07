Супрун судитиметься із журналістом. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n121663-suprun-podala-do-sudu-na-jurnalista-oleksandra-dubinskogo.html

Ракурс

Уляна Супрун, яка займає посаду виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я, судитиметься із журналістом та ведучим програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександром Дубінським.

Чиновниця вже зареєструвала позов про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом’янському районному суді Києва. Про це 7 травня Супрун повідомила на власній сторінці у Facebook.

«Минулого тижня мене звинуватили в тому, що „під виглядом реформ“ я займаюся розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Автор цих матеріалів Олександр Дубінський. Особа, яка не здатна надати доказів стосовно своїх же звинувачень, але не соромиться ними розкидатись», — йдеться у повідомленні.

Супрун вважає, що хтось є замовником оприлюднених матеріалів проти неї. За її словами, Дубинський щодо неї та МОЗ «видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст».

Нагадаємо, у лютому двоє депутатів Верховної Ради з Радикальної партії подали до суду на Уляну Супрун. Наприклад, позов депутата Олексія Ленського стосувався призначення Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я.