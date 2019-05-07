Граната вибухнула в Дніпропетровській області. Фото: Багнет

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Вибух гранати стався посеред білого дня в місті Марганець Дніпропетровської області.

Надзвичайна подія відбулася сьогодні о 15:54 на вулиці Лермонтова. Жертвою вибуху стала одна особа, ще троє дістали поранення. Серед постраждалих — співробітник групи реагування патрульної поліції. Про це 7 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські та експерти встановлюють всі обставини події.

Речниця Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська в коментарі телеканалу «112 Україна» відзначила, що подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За її словами, очікується, що слідчі відкриють кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Речник додала, що потерпіли, які дістали поранення внаслідок вибуху, госпіталізовано. Наразі невідомо, у якому вони стані.

Нагадаємо, 5 травня прогримів вибух в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району Київської області. Виявилося, що вибухнув тротил, з якого місцеві чоловіки хотіли зробити пристрій для глушіння риби. Внаслідок надзвичайної події загинула одна особа, ще троє дістали травми.