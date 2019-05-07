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Зеленський зустрівся із Єврокомісаром Ганом. Фото: прес-служба Володимира Зеленського

План Зеленського: деолігархізація ЗМІ і демонополізація енергетики. А ще — здолати корупцію

7 тра 2019, 18:20
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Новообраний президент України Володимир Зеленський 7 травня зустрівся з Єврокомісаром із питань політики сусідства та розширення Йоханнесом Ганом.

Сторони обговорили безліч важливих питань, зокрема ситуацію на українському Донбасі. Зеленський запевнив Йоханнеса Гана, що мета нового президента та його команди — домогтися повного припинення вогню в зоні конфлікту. Про це повідомила прес-служба Володимира Зеленського.

Під час зустріч новий президент запевнив Гана, що європейський вибір українського народу безальтернативний. Також сторони торкнулися питання корупції, й Зеленський відзначив, що пріоритет нової влади — перемога над корупцією в Україні.

Крім того, Зеленський планує демонополізувати енергетичний сектор та домогтися деолігархізації мас-медіа. Зеленський запевнив співрозмовника, що почав діалог із депутатами Верховної Ради, закликав парламентарів ухвалити новий закон про вибори.

Єврокомісар Ган запропонував допомогу в переговорах щодо газових відносин з Росією, зокрема у контексті закінчення контракту на прокачку російського газу наприкінці 2019 року.

Зеленський зустрівся із Єврокомісаром Ганом. Фото: прес-служба Володимира Зеленського

Нагадаємо, у команді Володимира Зеленського запропонували звільнити від загального декларування доходів пенсіонерів та працівників бюджетної сфери, які отримають доходи лише від держави.

Джерело: Ракурс


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