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Зеленский встретился с Еврокомиссаром Ханом. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

План Зеленского: деолигархизация СМИ и демонополизация энергетики. А еще — победить коррупцию

7 мая 2019, 18:20
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 7 мая встретился с Еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом.

Стороны обсудили множество важных вопросов, в частности ситуацию на украинском Донбассе. Зеленский заверил Йоханнеса Хана, что цель нового президента и его команды — добиться полного прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Во время встречи новый президент заверил Хана, что европейский выбор украинского народа безальтернативный. Также стороны затронули вопрос коррупции, и Зеленский отметил, что приоритет новой власти — победа над коррупцией в Украине.

Кроме того, Зеленский планирует демонополизировать энергетический сектор и добиться деолигархизации масс-медиа. Зеленский заверил собеседника, что начал диалог с депутатами Верховной Рады, призвал парламентариев принять новый закон о выборах.

Еврокомиссар Хан предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

Зеленский встретился с Еврокомиссаром Ханом. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Напомним, в команде Владимира Зеленского предложили освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы, которые получают доходы только от государства.

Источник: Ракурс


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