Украина представит на Каннском фестивале два фильмаФото: Фокус

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Ракурс

Украина на Каннском фестивале в этом году представит два фильма с глубоким посылом, которые будут участвовать в основных конкурсах фестиваля.

На Каннах Украина покажет короткометражку «Анна» (режиссер Декель Беренсон) и фильм «Домой» (режиссер Нариман Алиев). Об этом сообщил глава государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в интервью «Прямому».

В этом году украинские павильоны будут в общем дизайне, основанном на образах Марии Примаченко. Этот дизайн впервые был использован украинской стороной на берлинском кинорынке и теперь его представят в Каннах.

Все павильоны находятся на берегу моря, где в рамках кинорынка представлены павильоны всех стран. Украинские павильоны там появились в 2007 году. По словам Ильенко, сначала им приходилось опираться только на частные средства, но теперь львиную часть финансирует Госкино.

Также он рассказал, что украинское кино уже узнаваемо, хотя сначала к ним относились с шоком и недоверием. Теперь же Украина часто участвует в международных конкурсах и фестивалях.

Фильмы, которые представит Украина в этом году, выбирали представители Каннского фестиваля. Чтобы отборщики заметили картины, продюсерам необходимо было проделать колоссальную работу.

Отметим, что в прошлом году Украина уже получала премию за лучшую режиссуру в одной из конкурсных программ.

Как ранее сообщалось, украино-исландский фильм «Горная женщина: на войне» был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».