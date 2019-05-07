Вторая мировая война: невероятные истории украинцев в составе армий США, Канады и Британии

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Многие украинцы, которые жили в других странах, участвовали во Второй мировой войне в составе армий США, Канады, Великобритании и других государств. К примеру, известным общественным деятелем украинской эмиграции, принимавшим участие в мировой войне как пилот польских и британских ВВС, был Михаил Опаренко.

Будущий военный летчик родился в январе 1915 года в Киеве. Однако спустя несколько лет он вместе с отцом — служащим УНР — оказался в лагере для интернированных украинских воинов в городе Калиш, затем в Чехословакии и Варшаве. В Польше Опаренко получил образование и присоединился к украинской студенческой корпорации «Запорожье», рассказывает в Facebook Diaspora.ua.

Опаренко мечтал стать военным, летчиком. В июне 1939 года он окончил «Школу орлят», а старт немецкого наступления на Польшу застал его на практике. Парень получил воинское звание подпоручика и приступил к службе. В июне 1940 года военный летчик эмигрировал в Британию, где продолжил службу в составе Королевских ВВС, выполняя различные задачи до 1947 года. Он летал на разных боевых самолетах, затем в польском 307-м дивизионе ночных истребителей, а с мая 1945 года готовил экипажи ночных истребителей.

Михаил Опаренко отмечен наградами разных стран: дважды польским «Крестом храбрых», британскими «Звездой за войну 1939−1945», «Звездой за Атлантику», «Медалью обороны» и «Медалью за войну 1939−1945», а также французскими «Крестом комбатанта-добровольця», «Крестом комбатанта» и «Памятной медалью за войну 1939−1945».

После завершения военной карьеры Опаренко получил диплом специалиста по конституционному праву в Кембриджском университете, работал в радиокомпании ВВС и завершил карьеру как служащий британского МИД. Дочь Михаила Опаренко Кристина живет в Великобритании, она подготовила несколько работ об Украине и украинском фольклоре.

Одной из первых украинок среди добровольцев Канадского женского армейского корпуса была Анна Храплива, родившаяся в 1920 году в городке Ледивуд. Изначально после окончания университета Анна работала бухгалтером, но с развертыванием Второй мировой войны осенью 1941 года Анна пошла на службу в Canadian Women’s Army Corps. Спустя год в составе первого контингента Корпуса она прибыла в Британию. Всего в королевской армии Канады тогда воевали 40 тыс. украинцев.

Анна стала соучредителем Союза украинских канадских солдат в январе 1943 года. За преданную службу в июне 1944 года Храпливу отметили медалью британской империи, вручение проходило в Букингемском дворце. В августе того же года Анну повысили в ранг лейтенанта. После разгрома Германии ее отправили на континент для подготовки прибытия частей Корпуса в британскую оккупационную зону. Она служила в Германии до 1946 года, а затем вернулась в Европу для помощи украинцам в лагерях ди-пи (лагерях перемещенных лиц). Храплива оказывала гуманитарную и юридическую помощь беженцам и препятствовала их принудительному возвращению в СССР.

В Канаду Анна вернулась в 1951 году, где долгое время работала волонтером в Музее человека и природы Манитобы.

Еще одним участником Второй мировой войны был военный летчик, первый украинец — генерал Вооруженных сил Канады, активный деятель диаспоры Иосиф Романов.

Он родился в мае 1921 года в канадском городке Саскатун в семье выходцев из Буковины, которые перебрались на другой континент в 1911-м году (отец Иосифа, Дмитрий Романов, был активным борцом с полонизацией). В начале Второй мировой войны Иосиф Романов ушел добровольцем в армию, а с 1940 года служил в Канадских королевских военно-воздушных силах. Романов сопровождал конвои над канадским побережьем Атлантики, служил на территории Британии, где помог организовать Украинскую ассоциацию канадских военнослужащих. Впоследствии участвовал в боевых действиях в Индии, Бирме и Китае, а также готовил десантников.

В послевоенные годы Романов сосредоточился на помощи украинцам из лагерей для перемещенных лиц, основал Украинско-канадское вспомогательное бюро, которое совместно с Конгрессом украинцев Канады помогало людям иммигрировать на континент.

В 1950 году Романов вернулся на военную службу, где участвовал в ядерно-ракетных программах, в частности в создании сверхзвукового истребителя-перехватчика CF-105 Arrow. В 1965 году он стал офицером Главного штаба ВВС Канады, а еще спустя шесть лет — в 1971 — Иосиф Романов стал первым канадцем украинского происхождения, которого представили к званию генерала Вооруженных сил Канады.

За свою жизнь он написал шесть книг, а двое из четырех его детей также стали военными.