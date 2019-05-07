Погода в Украине ожидается дождливая в отдельных регионах. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 8 мая в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме западных и части центральных регионов. Местами ожидаются грозы.

Температура ночью ожидается 2−8° тепла в западных регионах, а в других областях от 8° до 13° тепла. Днем столбики термометров покажут 12−18° в западных и центральных регионах, в восточных областях — до 25° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 мая прогнозируется дождливая, только ночью, днем — без существенных осадков. Температура ночью 7−9° тепла, днем 12−14° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют облачную погоду с прояснением. Ночью температура воздуха 2−4° тепла, днем 13−15° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, днем столбики термометров покажут 15−17° выше нуля.

В Днепре в среду дожди обещают и грозы. Ночью температура воздуха составит 9−11 градусов выше нуля, днем ожидается 19−21° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки обещают дожди и грозы. Температура ночью 10−12° тепла, днем 21−23° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 2−5° тепла, днем 13−16° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 мая будет относительно спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, сегодня синоптики предупредили, что на Киев надвигается шторм. В столице ожидается гроза и шквалистый ветер. Местами шквалы ветра будут достигать 15−20 м/сек.