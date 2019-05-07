Погода в Україні очікується дощова в окремих регіонах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121658-pogoda-v-ukrayini-na-8-travnya-doschi-ta-grozy-obicyaut-u-nyzci-regioniv-karta.html

Ракурс

Погода 8 травня в Україні буде дощовою у більшості областей, крім західних та частини центральних регіонів. Місцями очікуються грози.

Температура вночі очікується 2−8° тепла в західних регіонах, а на іншій частині держави від 8° до 13° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 12−18° в західних та центральних регіонах, в східних областях — до 25° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 8 травня прогнозується дощова лише вночі, вдень — без істотних опадів. Температура вночі 7−9° тепла, вдень 12−14° тепла.

У Львові найближчої доби прогнозують хмарну погоду з проясненням. Вночі температура повітря 2−4° тепла, вдень 13−15° тепла.

В Одесі завтра прогнозують опади у виді дощу. Температура повітря вночі 7−9° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 15−17° вище нуля.

У Дніпрі в середу дощитиме, обіцяють і грози. Вночі температура повітря становитиме 9−11° вище нуля, вдень очікується 19−21° тепла.

У Харкові найближчої доби обіцяють дощі та грози. Температура вночі 10−12° тепла, вдень 21−23° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 2−5° тепла, вдень 13−16° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 травня буде відносно спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили, що на Київ насувається шторм. У столиці очікується гроза та шквалистий вітер. Місцями шквали вітру досягатимуть 15−20 м/с.