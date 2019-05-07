«Міст Кличка» будують за чужим проектом, не виплативши кошти – «Наші гроші». Фото: Наші гроші

https://racurs.ua/ua/n121657-mist-klychka-buduut-za-chujym-proektom-ne-vyplatyvshy-koshty-nashi-groshi.html

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У Києві пішохідний міст між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» будують за проектом швейцарських архітекторів, який взяли без дозволу та не виплатили кошти.

Співзасновниця компанії Leuppi & Schafroth Architekten Стефані Шафрот, яка представляла проект на конкурсі у 2013 році була шокована, що в Україні почали будувати міст за їхньої конструкцією та концепцією. Про це повідомляє видання «Наші гроші».

Як виявилося, у 2013 році проходив міжнародний конкурс на кращий проект мостового переходу у Києві, однак перше місце нікому не присудили, а два кращі проекти розділили друге місце.

За перемогу компаніям мали виплатити премію, про що повідомляли у Київській міській державній адміністрації (КМДА), однак кошти швейцарці не отримали.

У квітні 2017 року з архітекторами зв’язалися представники КМДА та повідомили, що хочуть реалізувати їхній проект. За оцінкою швейцарців, вартість мосту мала становити близько 6 млн дол. Для порівняння — нинішня його вартість становить 10 млн дол. (понад 260 млн грн).

Швейцарці пропонували київським чиновникам продати право на будування за їхнім проектом, але пропозицію відхилили як надто дорогу.

Вже в лютому 2017-го мер Києва Віталій Кличко розпорядився щодо будівництва мостового переходу, а контроль за виконанням поклав на заступника Олександра Спасибка.

Комунальне підприємство «Інженерний центр» як замовник будівництва провів тендер, який виграло ТОВ «Проектні системи ЛТД». Вартість першого договору за проект становила 3,63 млн грн, а потім її знизили до 1,45 млн.

Однак, у 2018 року цифри почали різко зростати: компанія спочатку отримала 10,14 млн грн на корегування та додаткові роботи і ще 1,05 млн грн за авторський нагляд за будівництвом.

«Наші гроші» зазначають, що ця ж фірма розробляла забудову висоток навпроти Києво-Печерської лаври та займається проектною документацією на будівництво «Меморіалу жертв Голодомору» у тому ж районі.

Зазначимо, що будівельні роботи проводить інша компанія. ТОВ «Спецавто-Буд» у листопаді виграло тендер на суму 255,57 млн грн.