В Україні планують відновити техогляд авто. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n121656-v-ukrayini-vidnovlyat-obov-yazkovyy-tehoglyad-pryvatnyh-avto.html

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Обов’язковий техогляд особистих автомобілів пропонує відновити з 2022 року Міністерство інфраструктури України.

В уряді вважають, що перший техогляд особистих авто повинен проводитися через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки. Проект закону передбачає, що, починаючи з моменту першої реєстрації технічний огляд таксі та комерційних автомобілів варто проводити щороку. Про це йдеться в законопроекті, який опублікований на веб-сторінці міністерства.

Контролювати автомобілі, що пройшли або не пройшли техогляд, буде Національна поліція. Перевізників хочуть зобов’язати обладнати автобуси та мікроавтобуси тахографами. Це — пристрої, які реєструють швидкість, режим праці, відпочинок водіїв та членів екіпажу. Штрафи за несвоєчасний техогляд пропонується збільшити з 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, обов’язковий техогляд особистих авто в Україні скасували в 2011 році.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Україні внесли зміни до постанови щодо державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. З того часу не проводиться обов’язковий експертний огляд під час встановлення газобалонного обладнання чи реєстрації нових транспортних засобів.