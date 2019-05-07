В Украине планируют восстановить техосмотр авто. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121656-v-ukraine-vozobnovyat-obyazatelnyy-tehosmotr-chastnyh-avto.html

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Обязательный техосмотр личных автомобилей предлагает возобновить с 2022 года Министерство инфраструктуры Украины.

В правительстве считают, что первый техосмотр личных авто должен проводиться через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года. Проект закона предусматривает, что, начиная с момента первой регистрации технический осмотр такси и коммерческих автомобилей стоит проводить ежегодно. Об этом говорится в законопроекте, который опубликован на веб-странице министерства.

Контролировать автомобили, прошедшие или не прошедшие техосмотр, будет Национальная полиция. Перевозчиков хотят обязать оборудовать автобусы и микроавтобусы тахографами. Это — устройства, регистрирующие скорость, режим труда, отдых водителей и членов экипажа. Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как известно, обязательный техосмотр личных авто в Украине отменили в 2011 году.

Напомним, в декабре 2018 года в Украине внесли изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. С тех пор не проводится обязательный экспертный осмотр при установке газобаллонного оборудования или регистрации новых транспортных средств.