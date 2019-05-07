У Трампа выдали видео с Донбасса за обстрел Израиля. Фото: Радио Свобода

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Видео боевых действий на Донбассе представители действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выдали за кадры обстрела Израиля палестинской террористической группировкой ХАМАС.

Пресс-секретарь президентской кампании Дональда Трампа 2020 года Катрина Пирсон на собственной странице в Twitter разместил видео, на котором показан ракетный обстрел. Представительница американского президента раскритиковала конгрессмена от Демократической партии Ильхан Омар и заявила, что эти кадры — обстрел боевиками ХАМАС территории Израиля. Оказалось, что эти кадры были сняты несколько лет назад на украинском Донбассе. Об этом сообщает Independent.

Пирсон подвергла сомнению реакцию Омар на ситуацию в секторе Газа. Представительница команды Трампа написала, что 650 ракет были выпущены по Израилю для того, чтобы уничтожить израильский «Железный купол». В сообщении она спросила конгрессмена, осудит ли она это насилие.

Журналисты выяснили, что на самом деле опубликованное видео было снято в 2015 году на Донбассе. На кардах видно, как осуществляется обстрел территории из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Как известно, Омар является одной из первых двух мусульманок, которые были избраны в Конгресс Соединенных Штатов. Ее часто критикуют представители команды действующего американского президента.

Ранее сообщалось, что удары Израиля по сектору Газа стали результатом обострения ситуации в регионе за последние дня — с 4 мая более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа. В результате противостояния в секторе Газа погибли по меньшей мере 13 человек, шесть из которых идентифицировали как членов ХАМАС и организации «Исламский джихад». Количество жертв в Израиле достигло пяти человек.

Израиль и Палестина 6 мая договорились прекратить огонь, таким образом вооруженный конфликт в секторе Газа прекращен.