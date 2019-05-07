Снег в Буковеле: водителей и пешеходов предупреждают об опасности. Фото: МВД

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Ракурс

В Ивано-Франковской области дороги заметает снегом. Пешеходов и водителей среди туристов и местных жителей просят быть осторожными.

Сейчас дороги заснеженные и передвигаться ними может быть опасно. Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.

Председатель Верховинского районного совета Иван Шкиндюк воспользовался непогодой, чтобы обратиться к правительству, Верховной Раде и президенту, которые, по его словам, не слышат о проблемах горцев.

Также он опубликовал видео Буковецкого перевала, которое снял сегодня утром.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Карпатах идет сильный снег.