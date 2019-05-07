Ситника вызвали на допрос по делу о сливе компромата на Манафорта, фото — Радио Свобода

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Генеральная прокуратура вызвала директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на допрос по делу о сливе компромата на фигуранта «черной бухгалтерии» Партии регионов Пола Манафорта.

Сытника ждут в Генпрокуратуре 10 мая в 10.00, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко.

Он является свидетелем в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий, — сообщил спикер Генпрокуратуры.

Государственное бюро расследований (ГБР) в конце марта начало следственные действия по делу о возможном вмешательстве Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный прокурор Билл Барр исследует информацию о связи между Украиной и его оппонентом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Речь шла о публикации в марте этого года нардепом Бориславом Розенблатом записей с якобы голосом Артема Сытника, на которых руководитель НАБУ рассказывал, что помогал Клинтон отыскать компромат на тогдашнего главу штаба Трампа политтехнолога Пола Манафорта.

В результате Трампу пришлось уволить Манафорта. Сытник получил компрометирующие Манафорта и Трампа данные во время расследования дела «черной бухгалтерии Партии регионов». В «черной бухгалтерии» фамилия Манафорта упоминается 22 раза.