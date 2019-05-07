Денисова сообщила об освобождении двух рыбаков в Крыму. Фото: Vgorode

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Освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова, которых с сентября 2018 года удерживали в оккупированном Крыму.

Сейчас рыбаки направляются в Херсонскую область к своим родным. Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой 7 мая сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова. Такая информация опубликована на странице уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Facebook.

Денисова отметила, что сегодня провела телефонные переговоры с Москальковой и сообщила, что были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака Руслан Кондратюк и Андрей Морозов.

Этих рыбаков пограничники ФСБ РФ задержали еще в сентябре 2018 года на крымском берегу озера Сиваш. У рыбаков на тот момент вышел из строя двигатель на рыболовной лодке.

Напомним, в ноябре 2018 года пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю сообщило, что в акватории российского города Ейск задержали катер с украинскими рыбаками. Пограничники заявили, что украинцы якобы нарушили правила рыболовства. Капитану задержанного судна назначили штраф в сумме 5 тыс. руб., а плавсредство и орудие промысла конфисковали.