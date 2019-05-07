Денісова повідомила про звільненнях двох рибалок у Криму. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n121651-v-okupovanomu-krymu-zvilnyly-dvoh-rybalok-iz-hersona-denisova.html

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Звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова, яких із вересня 2018 року утримували в окупованому Криму.

Наразі рибалки прямують у Херсонську область до своїх рідних. Про це українському омбудсмену Людмилі Денісовій 7 травня повідомила її російська колега Тетяна Москалькова. Така інформація опублікована на сторінці уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Facebook.

Денісова відзначила, що сьогодні провела телефонні переговори з Москальковою та повідомила, що були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму двоє херсонських рибалок Руслан Кондратюк та Андрій Морозов.

Цих рибалок прикордонники ФСБ РФ затримали ще у вересні 2018 року на кримському березі озера Сиваш. У рибалок на той момент вийшов із ладу двигун на риболовецькому човні.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії у Краснодарському краї повідомило, що в акваторії російського міста Єйськ затримали катер із українськими рибалками. Прикордонники заявили, що українці нібито порушили правила рибальства. Капітану затриманого судна призначили штраф в сумі 5 тис. руб., а плавзасіб і знаряддя промислу конфіскували.