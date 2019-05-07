Ситника викликали на допит у справі про злив компромату на Манафорта, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121653-sytnyka-vyklykaly-na-dopyt-u-spravi-pro-zlyv-kompromatu-na-manaforta.html

Ракурс

Генеральна прокуратура викликала директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника на допит у справі про злив компромату на фігуранта «чорної бухгалтерії Партії регіонів» Пола Манафорта.

Ситника чекають у Генпрокуратурі 10 травня о 10.00, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» речник відомства Андрій Лисенко.

Він є свідком у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень, — повідомив спікер Генпрокуратури.

Державне бюро розслідувань (ДБР) наприкінці березня розпочало слідчі дії у справі про можливе втручання Ситника у президентські вибори в США у 2016 році.

Нагадаємо, що у квітні президент США Дональд Трамп заявив, що генеральний прокурор Білл Барр досліджує інформацію про зв’язки між Україною та його опонентом на президентських виборах Хілларі Клінтон. Йшлося про оприлюднення у березні цього року нардепом Бориславом Розенблатом записів із буцімто голосом Артема Ситника, на яких керівник НАБУ розповідав, що допомагав Клінтон відшукати компромат про тодішнього очільника штабу Трампа політтехнолога Пола Манафорта.

У результаті Трампу довелося звільнити Манафорта. Ситник отримав компрометуючі Манафорта і Трампа дані під час розслідування справи «чорної бухгалтерії Партії регіонів». У «чорній бухгалтерії» прізвище Манафорта згадується 22 рази.