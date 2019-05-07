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Ракурс
Сніг у Буковелі: водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку. Фото: МВС

Сніг у Буковелі: водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку (ФОТО, ВІДЕО)

7 тра 2019, 16:12
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У Івано-Франківській області дороги замітає снігом. Пішоходів та водіїв серед туристів і місцевих жителів просять бути обережними.

Як замело Рахів. Фото: facebook/Дим Димыч

Наразі дороги засніжені і пересуватися ними може бути небезпечно. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

Голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк скористався негодою, щоб звернутись до уряду, Верховної Ради та президента, які, за його словами, не чують про проблеми горян.

Дорога на Івано-Франківщині. Фото: МВС

Поліція допомагає водіям на Івано-Франківщині

Також він опублікував відео Буковецького перевалу, яке зняв сьогодні вранці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Карпатах йде сильний сніг.

Джерело: Ракурс


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