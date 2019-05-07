Сніг у Буковелі: водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n121654-snig-u-bukoveli-vodiyiv-ta-pishohodiv-poperedjaut-pro-nebezpeku-foto-video.html

Ракурс

У Івано-Франківській області дороги замітає снігом. Пішоходів та водіїв серед туристів і місцевих жителів просять бути обережними.

Наразі дороги засніжені і пересуватися ними може бути небезпечно. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

Голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк скористався негодою, щоб звернутись до уряду, Верховної Ради та президента, які, за його словами, не чують про проблеми горян.

Також він опублікував відео Буковецького перевалу, яке зняв сьогодні вранці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Карпатах йде сильний сніг.