У Трампа видали відео з Донбасу за обстріл Ізраїлю. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121655-u-trampa-vydaly-video-boyovyh-diy-na-donbasi-za-kadry-obstrilu-izrayilu-palestyncyamy.html

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Відео бойових дій на Донбасі представники чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа видали за кадри обстрілу Ізраїлю палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС.

Прес-секретар президентської кампанії Дональда Трампа 2020 року Катріна Пірсон на власній сторінці у Twitter розмістила відео, на якому показано ракетний обстріл. Представниця американського президента розкритикувала конгресмена від Демократичної партії Ільхан Омар й заявила, що ці кадри — обстріл бойовиками ХАМАС території Ізраїлю. Виявилося, що ці кадри були зняті кілька років тому на українському Донбасі. Про це повідомляє Independent.

Пірсон піддала сумніву реакцію Омар на ситуацію в секторі Газа. Представниця команди Трампа написала, що 650 ракет були випущені по Ізраїлю для того, щоб знищити ізраїльський «Залізний купол». У повідомленні вона запитала конгресмена, чи засудить вона це насильство.

Журналісти з’ясували, що насправді опубліковане відео було зняте в 2015 році на Донбасі. На кардах видно, як здійснюється обстріл території з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Як відомо, Омар є однією з перших двох мусульманок, які були обрані в Конгрес Сполучених Штатів. Її часто критикують представники команди чинного американського президента.

Раніше повідомлялося, що удари Ізраїлю по сектору Газа стали результатом загострення ситуації в регіоні за останні дні — з 4 травня понад 600 снарядів та ракет були запущені по південній частині Ізраїлю з сектору Газа. Внаслідок протистояння в секторі Газа загинули щонайменше 13 осіб, шістьох з яких ідентифікували як членів ХАМАС та організації «Ісламський джихад». Кількість жертв в Ізраїлі досягла п’яти осіб.

Ізраїль та Палестина 6 травня домовилися припинити вогонь, таким чином збройний конфлікт у секторі Газа припинено.