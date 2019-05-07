«Мост Кличко» строят по чужому проекту, не выплатив средства – «Наші гроші». Фото: Наші гроші

https://racurs.ua/n121657-most-klichko-stroyat-po-chujomu-proektu-ne-vyplativ-sredstva-nashi-groshi.html

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В Киеве пешеходный мост между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» строят по проекту швейцарских архитекторов, который взяли без разрешения и не выплатили деньги.

Соучредитель компании Leuppi & Schafroth Architekten Стефани Шафрот, представлявшая проект на конкурсе в 2013 году была шокирована, что в Украине начали строить мост с их конструкцией и концепцией. Об этом сообщает издание «Наші гроші».

Как оказалось, в 2013 году проходил международный конкурс на лучший проект мостового перехода в Киеве, однако первое место никому не присудили, а два лучших проекта разделили второе место.

За победу компаниям должны были выплатить премию, о чем сообщали в Киевской городской государственной администрации (КГГА), однако средства швейцарцы не получили.

В апреле 2017 года с архитекторами связались представители КГГА и сообщили, что хотят реализовать их проект. По оценке швейцарцев, стоимость моста должна была составить около 6 млн долл. Для сравнения — нынешняя его стоимость составляет 10 млн долл. (более 260 млн грн).

Швейцарцы предлагали киевским чиновникам продать право на строительство по их проекту, но предложение отклонили как слишком дорогое.

Уже в феврале 2017 года мэр Киева Виталий Кличко распорядился о строительстве мостового перехода, а контроль за выполнением возложил на заместителя Александра Спасибко.

Коммунальное предприятие «Инженерный центр» как заказчик строительства провел тендер, который выиграло ООО «Проектные системы ЛТД». Стоимость первого договора за проект составила 3,63 млн грн, а потом ее снизили до 1,45 млн.

Однако, в 2018 году цифры начали резко расти: компания сначала получила 10,14 млн грн на корректировку и дополнительные работы и еще 1,05 млн грн за авторский надзор за строительством.

«Наші гроші» отмечают, что эта же фирма разрабатывала застройку высоток напротив Киево-Печерской лавры и занимается проектной документацией на строительство «Мемориала жертв Голодомора» в том же районе.

Отметим, что строительные работы проводит другая компания. ООО «Спецавто-Строй» в ноябре выиграло тендер на сумму 255,57 млн грн.