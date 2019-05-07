Україна представить на Канському фестивалі два фільми. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n121660-ukrayina-predstavyt-na-kanskomu-festyvali-dva-filmy.html

Ракурс

Україна на Канському фестивалі цього року представить два фільми з глибоким посилом, які братимуть участь в основних конкурсах фестивалю.

На Каннах Україна покаже короткометражку «Анна» (режисер Декель Беренсон) і фільм «Додому» (режисер Наріман Алієв). Про це повідомив голова державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко в інтерв’ю «Прямому».

Цього року українські павільйони будуть в загальному дизайні, заснованому на образах Марії Примаченко. Цей дизайн вперше був використаний українською стороною на берлінському кіноринку і тепер його представлять в Каннах.

Всі павільйони розташовані на березі моря, де в рамках кіноринку представлено павільйони всіх країн. Українські павільйони там з’явилися в 2007 році. За словами Іллєнка, спочатку їм доводилося спиратися тільки на приватні кошти, але тепер левову частину фінансує Держкіно.

Також він розповів, що українське кіно вже впізнається, хоча спочатку до них ставилися з шоком і недовірою. Тепер же Україна часто бере участь в міжнародних конкурсах і фестивалях.

Фільми, які представить Україну цього року, вибирали представники Канського фестивалю. Щоб відбірники помітили картини, продюсерам необхідно було виконати колосальну роботу.

Зазначимо, що минулого року Україна вже отримувала премію за кращу режисуру в одній з конкурсних програм.

Як раніше повідомлялося, україно-ісландський фільм «Гірська жінка: на війні» був номінований на «Оскар» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».