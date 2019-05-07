Граната взорвалась в Днепропетровской области. Фото: Багнет

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Взрыв гранаты произошел посреди бела дня в городе Марганец Днепропетровской области.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в 15:54 на улице Лермонтова. Жертвой взрыва стал один человек, еще трое получили ранения. Среди пострадавших — сотрудник группы реагирования патрульной полиции. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские и эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии телеканалу «112 Украина» отметила, что событие внесли в Единый реестр досудебных расследований. По ее словам, ожидается, что следователи откроют уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Спикер добавила, что пострадавшие, которые получили ранения в результате взрыва, госпитализированы. Пока неизвестно, в каком они состоянии.

Напомним, 5 мая прогремел взрыв в одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области. Оказалось, что взорвался тротил, из которого местные мужчины хотели сделать устройство для глушения рыбы. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб один человек, еще трое получили травмы.