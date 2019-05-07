Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибух гранати в місті Марганець. Фото: Нацполіція
Вибух на Дніпропетровщині: кількість поранених зросла, стали відомі нові подробиці (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121664-vybuh-na-dnipropetrovschyni-kilkist-poranenyh-zrosla-staly-vidomi-novi-podrobyci-foto-video.htmlРакурс
Вибух гранати посеред вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області завдав поранень п’яти особам.
Серед постраждалих співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження. Правоохоронець відпрацьовував виклик поряд з місцем події. Осколкові поранення дістали й дві жінки, віком 63 та 65 років. Про це 7 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Поліцейські встановили, що загиблому було 38 років, свого часу він відбував тюремний строк за незаконний обіг зброї. Слідство повинно встановити, звідки в чоловіка взялася граната. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 7 травня вибухнула граната посеред білого дня в місті Марганець Дніпропетровської області. Надзвичайна подія відбулася на вулиці Лермонтова.
Загрузка...