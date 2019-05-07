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Ракурс
Вибух гранати в місті Марганець. Фото: Нацполіція

Вибух на Дніпропетровщині: кількість поранених зросла, стали відомі нові подробиці (ФОТО, ВІДЕО)

7 тра 2019, 19:35
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Вибух гранати посеред вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області завдав поранень п’яти особам.

Серед постраждалих співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження. Правоохоронець відпрацьовував виклик поряд з місцем події. Осколкові поранення дістали й дві жінки, віком 63 та 65 років. Про це 7 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліцейські встановили, що загиблому було 38 років, свого часу він відбував тюремний строк за незаконний обіг зброї. Слідство повинно встановити, звідки в чоловіка взялася граната. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.

Вибухом пошкодило автомобіль. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 7 травня вибухнула граната посеред білого дня в місті Марганець Дніпропетровської області. Надзвичайна подія відбулася на вулиці Лермонтова.

Джерело: Ракурс


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