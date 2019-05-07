Глава держави прийняв відставку командувача НГУ. Фото: Новинарня

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Ракурс

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров звільнений із своєї посади.

Таке кадрове рішення ухвалив президент Петро Порошенко. Виконувати обов’язки командувача Нацгвардії буде Микола Балан. Відповідні укази № 196/2019 та № 197/2019 розміщені 7 травня на веб-сторінці глави держави.

Як відомо, українське законодавство передбачає те, що командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням глави Міністерства внутрішніх справ.

У коментарі «Громадському» вже колишній командувач НГУ відзначив, що подав у відставку за сімейними обставинами, а глава держави її задовільнив. Аллеров зауважив, що, якщо новий президент Володимир Зеленський запропонує йому продовжити службу у Нацгвардії, то розглядатиме таку пропозицію.

Юрій Аллеров перебував на посту командувача Національної гвардії України з вересня 2015 року. Його заступником був Микола Балан.

Нагадаємо, 6 травня президент України Петро Порошенко призначив генерала-лейтенанта Олександра Сирського на посаду командувача Об'єднаних сил. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Наєва.