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Ракурс
Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

В Киеве возле 14 посольств прошли акции-напоминания о Сенцове и России в ПАСЕ (ФОТО, ВИДЕО)

10 мая 2019, 19:20
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В пятую годовщину ареста Олега Сенцова представители ряда организаций и неравнодушные люди провели акции у посольств 14 стран-членов Совета Европы. Организаторы шествия обратились к дипломатам с просьбой содействовать освобождению украинцев — узников Кремля. Активисты передали обращения послам.

Спасибо посольствам Германии, Австрии, Швеции, Чехии, Грузии, Дании, Кипра, Польши, Норвегии, Финляндии, Венгрии, Франции, Италии, Словакии, принявшим письма, — отметили организаторы акции-перфоманса.

Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

Кроме этого, активисты требуют не допустить возвращения права голоса России в ПАСЕ. Акцию провели накануне заседания комитета министров Совета Европы в Хельсинки, которое запланировано на 16−17 мая.

Также сегодня в Киеве состоялась акция «Сажайте цветы, а не людей». Участники этой инициативы высадили около 200 растений на территории Крещатицкого оврага. Возле растений активисты ставили таблички с именами политзаключенных. Участие в этой акции приняли актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ученый Игорь Козловский.

Годовщина ареста Сенцова

Годовщина ареста Сенцова

Годовщина ареста Сенцова

Годовщина ареста Сенцова

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов находится в колонии строгого режима в российском городе Лабытнанги за полярным кругом. Его и еще нескольких человек похитили российские силовики 10 мая 2014 года в оккупированном Симферополе. Оккупационные власти обвинили Сенцова в поджоге офиса «Единой России» и подготовке теракта. Суд РФ бросил его в тюрьму на 20 лет.

Источник: Ракурс


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