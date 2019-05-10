Годовщина ареста Сенцова: 14 посольств получили письма-напоминания об узниках Кремля

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В пятую годовщину ареста Олега Сенцова представители ряда организаций и неравнодушные люди провели акции у посольств 14 стран-членов Совета Европы. Организаторы шествия обратились к дипломатам с просьбой содействовать освобождению украинцев — узников Кремля. Активисты передали обращения послам.

Спасибо посольствам Германии, Австрии, Швеции, Чехии, Грузии, Дании, Кипра, Польши, Норвегии, Финляндии, Венгрии, Франции, Италии, Словакии, принявшим письма, — отметили организаторы акции-перфоманса.

Кроме этого, активисты требуют не допустить возвращения права голоса России в ПАСЕ. Акцию провели накануне заседания комитета министров Совета Европы в Хельсинки, которое запланировано на 16−17 мая.

Также сегодня в Киеве состоялась акция «Сажайте цветы, а не людей». Участники этой инициативы высадили около 200 растений на территории Крещатицкого оврага. Возле растений активисты ставили таблички с именами политзаключенных. Участие в этой акции приняли актриса Римма Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ученый Игорь Козловский.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов находится в колонии строгого режима в российском городе Лабытнанги за полярным кругом. Его и еще нескольких человек похитили российские силовики 10 мая 2014 года в оккупированном Симферополе. Оккупационные власти обвинили Сенцова в поджоге офиса «Единой России» и подготовке теракта. Суд РФ бросил его в тюрьму на 20 лет.