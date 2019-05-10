У Києві біля 14 посольств відбулися акції-нагадування про Сенцова та Росію в ПАРЄ (ФОТО, ВІДЕО)

Річниця арешту Сенцова: 14 посольств отримали листи-нагадування про бранців Кремля / Фото: Facebook

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У п’яту річницю арешту Олега Сенцова представники низки організацій та небайдужі люди провели акції біля посольств 14 країн-членів Ради Європи. Організатори ходи звернулися до дипломатів з проханням сприяти звільненню українців — бранців Кремля. Активісти передали звернення послам.

Дякуємо посольствам Німеччини, Австрії, Швеції, Чехії, Грузії, Данії, Кіпру, Польщі, Норвегії, Фінляндії, Угорщини, Франції, Італії, Словаччини, що прийняли лист, — зазначили організатори акції-перфомансу.

Окрім цього, активісти вимагають не допустити повернення права голосу Росії у ПАРЄ. Акцію провели напередодні засідання комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі, яке заплановане на 16−17 травня.

Також сьогодні у Києві відбулася акція «Саджайте квіти, а не людей». Учасники цієї ініціативи висадили близько 200 рослин на території Хрещатицького яру. Біля рослин активісти ставили таблички з іменами політв’язнів. Участь у цій акції взяли акторка Римма Зюбіна, музикант Андрій Хливнюк, режисер Ахтем Сеітаблаєв, учений Ігор Козловський.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов перебуває у колонії суворого режиму в російському місті Лабитнангі за полярним колом. Його та ще кількох осіб викрали російські силовики 10 травня 2014 року в окупованому Сімферополі. Окупаційна влада звинуватила Сенцова у підпалі офісу «Єдиної Росії «та підготовці теракту. Суд РФ кинув його до в’язниці на 20 років.