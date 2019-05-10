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Ракурс
Річниця арешту Сенцова: 14 посольств отримали листи-нагадування про бранців Кремля / Фото: Facebook

У Києві біля 14 посольств відбулися акції-нагадування про Сенцова та Росію в ПАРЄ (ФОТО, ВІДЕО)

10 тра 2019, 19:20
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У п’яту річницю арешту Олега Сенцова представники низки організацій та небайдужі люди провели акції біля посольств 14 країн-членів Ради Європи. Організатори ходи звернулися до дипломатів з проханням сприяти звільненню українців — бранців Кремля. Активісти передали звернення послам.

Дякуємо посольствам Німеччини, Австрії, Швеції, Чехії, Грузії, Данії, Кіпру, Польщі, Норвегії, Фінляндії, Угорщини, Франції, Італії, Словаччини, що прийняли лист, — зазначили організатори акції-перфомансу.

Річниця арешту Сенцова: 14 посольств отримали листи-нагадування про бранців Кремля

Річниця арешту Сенцова: 14 посольств отримали листи-нагадування про бранців Кремля / Фото: Facebook

Річниця арешту Сенцова: 14 посольств отримали листи-нагадування про бранців Кремля / Фото: Facebook

Окрім цього, активісти вимагають не допустити повернення права голосу Росії у ПАРЄ. Акцію провели напередодні засідання комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі, яке заплановане на 16−17 травня.

Також сьогодні у Києві відбулася акція «Саджайте квіти, а не людей». Учасники цієї ініціативи висадили близько 200 рослин на території Хрещатицького яру. Біля рослин активісти ставили таблички з іменами політв’язнів. Участь у цій акції взяли акторка Римма Зюбіна, музикант Андрій Хливнюк, режисер Ахтем Сеітаблаєв, учений Ігор Козловський.

Річниця арешту Сенцова

Річниця арешту Сенцова

Річниця арешту Сенцова

Річниця арешту Сенцова

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов перебуває у колонії суворого режиму в російському місті Лабитнангі за полярним колом. Його та ще кількох осіб викрали російські силовики 10 травня 2014 року в окупованому Сімферополі. Окупаційна влада звинуватила Сенцова у підпалі офісу «Єдиної Росії «та підготовці теракту. Суд РФ кинув його до в’язниці на 20 років.

Джерело: Ракурс


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