На північному сході Нігерії 894 дитини звільнили з рядів місцевого ополчення

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На північному сході Нігерії 894 дитини, з них 106 дівчат, були звільнені з рядів місцевого ополчення «Об'єднаної громадянської цільової групи», створеного в 2013 році для допомоги збройним силам країни в боротьбі з ісламістським угрупованням «Боко Харам».

Звільнення дітей відбулося в межах підписаного ополченцями в 2017 році плану дій щодо припинення та запобігання вербуванню дітей для участі в бойових діях. За цей час було звільнено 1 тис. 727 дітей та представників молоді, для них було створено спеціальні програми з реабілітації. Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

Зазначається, що з того часу ополченці більше не здійснювали нових вербувань дітей.

Представник ЮНІСЕФ у Нігерії Мохамед Фаль наголошує, що діти несли на собі основний тягар цього конфлікту. Озброєні групи використовували їх для бойових та небойових завдань, діти ставали свідками вбивств та жорстокості, що мало серйозні наслідки для їхнього емоційного та фізичного благополуччя.

Загалом у період з 2013 по 2017 рік на північному сході Нігерії недержавні збройні формування залучили понад 3,5 тис. дітей для участі в збройних конфліктах.

Нагадаємо, у 2017 році з полону ісламістів звільнили 82-х дівчаток, захоплених ще в 2014 році.