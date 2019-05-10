На северо-востоке Нигерии 894 ребенка освободили из рядов местного ополчения

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На северо-востоке Нигерии 894 ребенка, из них 106 девушек, были освобождены из рядов местного ополчения «Объединенной гражданской целевой группы», созданного в 2013 году для помощи вооруженным силам страны в борьбе с исламистским группировкам «Боко Харам».

Освобождение детей произошло в пределах подписанного ополченцами в 2017 году плана действий по прекращению и предотвращению вербовки детей для участия в боевых действиях. За это время были освобождены 1 тыс. 727 детей и представителей молодежи, для них были созданы специальные программы по реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Отмечается, что с тех пор ополченцы больше не совершали новых вербовок детей.

Представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Мохаммед Фаль отмечает, что дети несли на себе основную тяжесть этого конфликта. Вооруженные группы использовали их для боевых и небоевых задач, дети становились свидетелями убийств и жестокости, что имело серьезные последствия для их эмоционального и физического благополучия.

Всего в период с 2013 по 2017 год на северо-востоке Нигерии негосударственные вооруженные формирования привлекли более 3,5 тыс. детей для участия в вооруженных конфликтах.

Напомним, в 2017 году из плена исламистов освободили 82-х девочек, захваченных еще в 2014 году.